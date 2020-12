Hellas Verona, la situazione infortuni in vista della Lazio

La Lazio affronterà l’Hellas Verona alla ripresa del campionato: la situazione infortunati degli avversari

Archiviata la pratica Champions League con il passaggio del turno e l’approdo agli ottavi di finale, la Lazio dovrà pensare da domani al prossimo impegno casalingo contro l’Hellas Verona. La squadra di Juric è apparsa molto convincente nelle ultime uscite, con uno Zaccagni che sembra pronto per una big. Contro i biancocelesti ci saranno alcune assenze: oltre ai lungodegenti Vieira e Benassi, non saranno del match neanche i difensori Çetin e Günter e l’attaccante Nikola Kalinic. Quest’ultimo dovrebbe averne ancora per circa una settimana, improbabile vederlo tra i convocati per il match dell’Olimpico. Il suo ritorno sarà presumibilmente nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria.