Hellas Verona, all’Olimpico la miglior difesa d’Italia. E sui calci piazzati…

Hellas Verona, la miglior difesa di A. Sulle palle inattive nessuna rete al passivo

Sarà la stazza dei difensori centrali Dawidowicz, Magnani e Lovato, l’attenzione al dettaglio insegnata dal tecnico Ivan Juric, la grande organizzazione, la marcatura a uomo. L’Hellas Verona ha sofferto sui palloni alti solo a Milano col Milan contro Ibrahimovic nella ripresa, ma è squadra dalla difesa molto forte. Simone Inzaghi sa che ci sarà da fare a sportellate con i centrali veronesi e schiererà Caicedo dall’inizio. La compagine che questa sera farà visita alla Lazio allo stadio Olimpico detiene una piccola nota di merito in Serie A: non ha mai subito reti su palla inattiva. Non solo, con otto gol subiti l’Hellas è in generale la miglior difesa del campionato. Di contro, le 17 reti incassate dalla Lazio.