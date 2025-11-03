 Guida, ma che fai? Clamoroso gesto durante la sfida Milan Roma: è successo tutto dopo il rigore parato di Maignan - VIDEO
Guida, ma che fai? Clamoroso gesto durante la sfida Milan Roma: è successo tutto dopo il rigore parato di Maignan - VIDEO

Guida, ma che fai? Clamoroso gesto durante la sfida Milan Roma: è successo tutto dopo il rigore parato di Maignan – VIDEO

Guida

Milan Roma, scoppi il caso! Dopo il rigore parato da Maignan a Dybala, l’arbitro Guida ha rifilato un “calcetto” a Saelemaekers – VIDEO

La vittoria del Milan per 1-0 sulla Roma, decisa dal gol del difensore serbo Strahinja Pavlovic su assist di Rafael Leao, è stata oscurata da un episodio tanto curioso quanto clamoroso che ha visto coinvolti l’arbitro Marco Guida e Alexis Saelemaekers.

L’episodio è avvenuto all’82’, subito dopo il momento più delicato della partita: il rigore di Paulo Dybala respinto dal portiere francese Mike Maignan. Il penalty era stato assegnato per un fallo di mano in area di Youssouf Fofana, già ammonito. Con il gioco fermo, poco prima di un corner per i giallorossi, Saelemaekers si è avvicinato a Guida per esultare.

Le telecamere di Pressing (Canale 5) hanno ripreso la scena: invece di ignorare il gesto, il direttore di gara ha reagito con decisione, affrontando il belga a muso duro e arrivando persino a rifilargli un calcetto sul piede. Immediata la reazione del giocatore, che ha indicato l’arbitro accusandolo di averlo colpito intenzionalmente.

