Guerrero: «Una volta ho rifiutato la Lazio» - Lazio News 24

In un’intervista l’ex calciatore Julien Guerrero ha raccontato di aver rifiutato la Lazio, agli albori della sua carriera

Intervistato da Dazn, l’ex calciatore degli anni 90′ ha raccontato di aver rifiutato il trasferimento alla Lazio, per rimanere in Spagna, dov’è rimasto per tutta la sua carriera.

«Negli anni 90′ la Serie A era il miglior campionato del mondo, e c’erano molti club disposti a spendere soldi per i migliori giocatori. La Lazio mi ha cercato e voluto, ma io ho deciso di rimanere all’Atletico Bilbao.»