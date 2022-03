Guerini, la Messa per ricordarlo: presenti Tare e la Primavera FOTO

Oggi la Messa in onore di Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera tragicamente un anno fa: la giornata live

Alle ore 18 verrà celebrata la Messa in onore di Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera tragicamente scomparso un anno fa. Segui con noi la diretta:

Etienne Tare

«E’ una giornata molto particolare, ci siamo riuniti per salutare Daniel. Lo scorso anno è stato molto brutto ma questo è il miglior modo per ricordarlo. Mi ha avvisato un mio amico dell’incidente, io ho provato subito a chiamarlo ma il telefono era spento. I miei amici poi mi hanno detto che era morto, è stato un duro colpo. Ho un ricordo molto bello di lui e dei momenti passati insieme, lo tengo sempre dentro di me, è un angelo che mi protegge da lassù. Nessuno aveva provato l’emozione di perdere un compagno di squadra, questo ha influito sul nostro rendimento. Cercheremo di tornare in Primavera 1 per onorarlo».