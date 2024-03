Guerini, il club biancoceleste ricorda il giovane calciatore scomparso tragicamente troppo presto tre anni fa

Il 24 Marzo 2021 per la Lazio e la famiglia Guerini è un giorno purtroppo diverso da tutti gli altri, visto che ha cancellato e troppo presto la vita al giovane Daniel. La Lazio a tal proposito pubblica un bel post social per non dimenticare mai quella giovane promessa