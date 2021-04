Guerini, il suo agente Luca Antonini: «Non è un ultimo saluto» – FOTO

L’agente di Daniel Guerini Luca Antonini ha voluto dedicare un pensiero al giovane ragazzo scomparso: le sue commoventi parole

Oggi è stato il giorno dell’ultimo saluto a Daniel Guerini. Tante le persone presenti ai funerali del giovane giocatore della Primavera scomparso a causa di un incidente stradale.

Tra i tanti ricordi arrivati in queste ultime ore, spicca quello del suo agente Luca Antonini. Le sue parole, apparse sul suo profilo Instagram, sono davvero toccanti e commoventi: «Ciao Da, oggi é il primo aprile e vorrei che qualcuno mi urlasse che sono uno scemo e che ci sono cascato in questo bruttissimo scherzo. Ancora non mi sembra vero. Invece oggi ti salutiamo.. ma non per sempre. Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta».