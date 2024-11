Guendouzi a LSC: «Dobbiamo pensare solamente a questa gara. Rovella in Nazionale? Vi dico cosa penso»

Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel prima del match contro il Monza

PAROLE – «Sarà importante giocare da squadra perché se la Lazio giocherà da squadra potrà vincere, non sarà facile battere il Monza però bisogna arrivare bene alla sosta per le Nazionali. Dobbiamo dimenticare quanto è accaduto in passato, ora dobbiamo pensare solamente a questa gara e a vincerla per arrivare al meglio alla sosta. Quanto sono felice per Rovella in Nazionale? Spero ovviamente che non segni contro di noi, ma sono contento per lui ed è un grande giocatore».