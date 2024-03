Guendouzi Lazio, Tudor stuzzica Fabiani: il retroscena sul centrocampista francese

Guendouzi-Lazio, Igor Tudor stuzzica Angelo Fabiani sul futuro del centrocampista francese: il divertente retroscena

Come riferito dal Corriere dello Sport, nella prima telefonata intercorso tra Angelo Fabiani, DS della Lazio, e Igor Tudor, futuro allenatore, il tecnico ha chiesto immediatamente rassicurazioni su Guendouzi.

L’ex Verona ha già allenato il francese a Marsiglia chiarendo con lui alcuni piccoli screzi. Tudor considera Guendouzi un pilastro della Lazio del presente e soprattutto del futuro e proprio per questo ha chiesto scherzosamente a Fabiani: «Mica mi venderete subito il francese?». Nessun rischio: Guendouzi verrà riscattato a giugno per una cifra complessiva di 18 milioni di euro, di cui 5 già versati per il prestito.