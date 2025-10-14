 Guendouzi Lazio: il centrocampista si rigenera durante la sosta! Spunta la meta scelta per rilassarsi
Guendouzi Lazio: il centrocampista si rigenera durante la sosta! Spunta la meta scelta per rilassarsi

Guendouzi
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Guendouzi Lazio, pausa rigenerante: il centrocampista biancoceleste svela sui social la sua destinazione

La Lazio si prepara a una sfida cruciale di Serie A contro l’Atalanta e può finalmente sorridere: Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, torna a disposizione dopo aver scontato le due giornate di squalifica rimediate in seguito all’espulsione nel derby contro la Roma. Un rientro importante per l’allenatore Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo gioco rapido e verticale, che potrà nuovamente contare su uno dei suoi titolari più dinamici in mezzo al campo.

Una pausa rigenerante

Durante la sosta per le Nazionali, Guendouzi ha approfittato del tempo libero per ricaricare le energie. Insieme alla sua compagna ha trascorso alcune ore a Venezia, come mostrato dalle storie pubblicate su Instagram. Un momento di relax utile per staccare la spina e presentarsi al meglio alla ripresa del campionato. Questo dettaglio, apparentemente secondario, testimonia la volontà del giocatore di mantenere un equilibrio tra vita privata e impegni professionali, fondamentale per affrontare al massimo livello una stagione lunga e impegnativa.

Atalanta Lazio: una sfida ad alta intensità

La partita contro l’Atalanta di Juric, allenatore noto per il suo calcio offensivo e aggressivo, sarà un banco di prova importante per la Lazio. Il rientro di Guendouzi potrebbe rivelarsi decisivo per contrastare il pressing alto e le ripartenze veloci dei nerazzurri. Sarri potrà così contare su un centrocampo più solido e competitivo, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi nella corsa alle posizioni europee.

