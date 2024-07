Guendouzi Lazio, Baroni gli CAMBIA RUOLO. Nuova posizione per il francese: ieri altre prove in allenamento

Guendouzi Lazio, Baroni cambia ruolo al centrocampista francese. Nuova posizione per lui: ieri ancora prove in allenamento

Come spiega Il Messaggero, Marco Baroni sta dando continuità alle sue idee allenamento dopo allenamento. Il tecnico della Lazio, ora che ne ha possibilità, sta effettuando diverse prove, una delle quali riguarda Matteo Guendouzi.

Così come accaduto contro il Trapani, il francese è stato infatti provato ancora una volta nella posizione di trequartista ed è in vantaggio su Pedro nel ballottaggio per ricoprire questa posizione nel test contro la Triestina in programma oggi.