Guendouzi Lazio, il giocatore punta il Genoa: ecco la strategia che si sta prendendo in considerazione per le sue condizioni

Guendouzi Lazio, il tecnico ha quindi deciso di preservarlo in vista della sfida contro il Genoa

Guendouzi non sarà presente in Olanda per la sfida Twente Lazio solo per precauzione. Come ricorda il Corriere dello Sport, il francese non ha avuto alcun trauma contusivo.

Il tecnico biancoceleste ha quindi deciso di preservarlo in vista della sfida contro il Genoa. Il centrocampista lavorerà a Formello per farsi trovare al meglio per le prossime gare, prendendo in considerazione anche di indossare un tutore in titanio per contrastare i possibili colpi al mignolo.