Guendouzi Lazio, sirene estere per il francese? Due club piombano su di lui. Le ultime

Condividi via email

Guendouzi Lazio, sirene estere per il francese? Due club piombano su di lui. I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale inglese Transferfeed, due club della Premier avrebbero messo nel mirino il centrocampista della Lazio, Guendouzi.

I due club inglesi in questione sarebbero; Aston Villa e Newcastle. Il giocatore sarebbe valutati 35 milioni di euro. Vedremo se i due club in estate faranno delle offerte al calciomercato Lazio per il calciatore.