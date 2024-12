Guendouzi a Dazn: «In settimana ci siamo allenati bene. È importante vincere partite come queste, ecco perché»

Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match di questa sera contro l’Atalanta

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio–Atalanta, Mattéo Guendouzi ha parlato così del match dell’Olimpico di questa sera:

PAROLE – «Devo dare il meglio di me stasera. Sarà una partita importante stasera. Ci siamo allenati al meglio in settimana e stasera dobbiamo dare tutto. Se vuoi essere tra le prime quattro o cinque devi vincere partite come questa, l’abbiamo già fatto con il Napoli e stasera ce la metteremo tutta per ripeterci».