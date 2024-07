Gudmundsson Lazio, la CONCORRENZA aumenta! Un club di A si MUOVE. Ultime

Gudmundsson-Lazio, la concorrenza aumenta per l’attaccante islandese del Genoa: spunta la Fiorentina sulla punta

Spunta una nuova concorrente per Albert Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Lazio per rinforzare il proprio reparto avanzato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe mostrato un nuovo interesse nei confronti dell’islandese: il tentativo fatto a gennaio andò male per le elevate richieste del Genoa.

Ora resta da capire se i rossoblù abbasseranno la cifra per la cessione del proprio talento o se Gudmundsson aspetterà la Lazio o l’Inter in modo da poter disputare anche una competizione europea (i biancocelesti sono in Europa League).