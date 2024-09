Gudmundsson, i numeri REALIZZATIVI dell’ex Genoa con la Lazio dopo la doppietta di oggi

Gudmundsson, l’ex Genoa aggiorna i suoi numeri dopo la doppietta di questo pomeriggio contro la Lazio: il dato

Missione fallita per la Lazio di Baroni, la quale è andata incontro in rimonta ad una sconfitta contro la Fiorentina di Palladino questo pomeriggio al Franchi. Il 2-1 di oggi frena la corsa in classifica dei biancocelesti, che vorranno subito rifarsi mercoledì sera ad Amburgo contro la Dinamo Kiev

Uno dei protagonisti della gara è stato Gudmundsson, il quale con la sua doppietta realizzata in entrambi i casi su rigore aggiorna i suoi numeri con i biancocelesti. L’ex Genoa infatti con oggi realizza i suoi primi due gol contro le aquile, e in attivo ha anche un assist, in quello che per lui è stato il 4°incrocio in carriera