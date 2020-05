Bundesliga, Grifo: «Non abbiamo paura di ripartire. Serie A? Mi ha colpito Immobile»

Vincenzo Grifo è intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport spiegando come si sta provando a ripartire in Bundesliga

La Bundesliga riprenderà il 16 maggio e Vincenzo Grifo, in forza al Friburgo, non vede l’ora di scendere in campo. Il centrocampista italiano ha parlato al Corriere dello Sport di come si sta ripartendo in Germania. Ecco le sue parole:

«Noi siamo contenti che il campionato riparta. La speranza è che tutto vada bene, la Bundesliga può essere un esempio per Serie A, Premier e Liga. Facciamo il necessario, tra misure di sicurezza e tamponi. Li facciamo il venerdì e il lunedì, prima e dopo le partite. Il nostro è un ritiro normale, fatta eccezione per le camere. Indossiamo le mascherine fuori dal campo, per esempio se dobbiamo fare dei massaggi o durante le analisi video. Ci svegliamo, facciamo l’allenamento, pranziamo, poi arriva la seconda seduta. E così via».

PAURA – «No, non c’è. Non bisogna averne. La salute è la cosa più importante, ma ci sentiamo al sicuro».

SERIE A – «Cosa mi ha colpito del campionato italiano? La Serie A sta tornando al top, c’è tantissima qualità. Ho guardato le partite di Juve, Milan e Inter, ma anche il derby di Roma. Immobile sta segnando tantissimo».