Gregucci ricorda D’Amico: «Era un talento incredibile ed era un mio amico»

Gregucci, l’ex calciatore ricorda il campione biancoceleste scomparso tragicamente ieri a 68 anni per un tumore

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Angelo Gregucci, il quale rilascia alcune dichiarazioni ricordando Vincenzo d’Amico

AMICO – Vincenzo era D’Amico ma per me era solo Amico. Era un calciatore di talento smisurato che ha fatto meno della carriera che poteva fare. Insieme a Gianni Rivera era il miglior talento in circolazione. Era una persona che trovava il lato positivo della vita, ha vissuto come voleva. Era un fuoriclasse in campo e fuori. Prima che andasse in Portogallo noi facevamo tutti i lunedì una cena a casa mia e quando non c’era si sentiva la sua mancanza. È stato anche il pioniere degli opinionisti in TV. Tutto quello che faceva ci metteva impegno e serietà. Era una persona speciale così come lo è la famiglia allargata che rimane