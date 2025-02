Gregucci sicuro: «Ecco che partita mi aspetto dalla Lazio domenica sera contro il Milan»

Gregucci, l’ex biancoceleste alla luce della partita di domenica sera contro il Milan rilascia queste sue considerazioni della vigilia: ecco cos ha detto

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, domenica sera torna in campo la Lazio nuovamente al Meazza questa volta però contro il Milan dell’ex biancoceleste Conceicao, in cui l’obiettivo è tagliar fuori i rossoneri e blindare la propria corsa invece alla Champions. Lo sa bene Gregucci, il quale ai microfoni di Radiosei rilascia queste considerazioni della vigilia

PARTITA – Ieri il Bologna insegna: hanno fatto una partita aggressiva, molto, ma molto intensa prendendo subito il Milan con grande pressing. Serve una partita coraggiosa, la gara è davvero fondamentale. In base al risultato può diventare un altro campionato dal giorno dopo. Oltre la prestazione, serve un grande atteggiamento

A volte il loro atteggiamento è presuntuoso. Ricordiamoci che San Siro è uno stadio capace di influire anche negativamente sui padroni di casa. In un momento del genere per la squadra rossonera, potrebbero esserci mugugni e fischi. La Lazio deve essere brava a non dare fiducia a loro e allo stadio intero. Per la Lazio è arrivato il momento di ‘scoppiare i palloni