Gregucci elogia la Lazio: «Ieri nella squadra abbiamo rivisto queste tre grandi qualità di inizio stagione»

Gregucci, l’ex biancoceleste analizza la prestazione di ieri sera della Lazio in Coppa rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

Alla luce della vittoria di ieri sera della Lazio in Coppa contro la Real Sociedad, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Angelo Gregucci, il quale da ex biancoceleste elogia la squadra di Baroni dopo la straordinaria prestazione di ieri contro gli spagnoli. Le sue parole

PAROLE – La partita si è stappata subito. Abbiamo un giocatore (Gila, ndr) che penso alla fine della stagione avrà la fila di squadre pronte a prenderlo. Loro venivano a pressarci, ma la partita di Dia e Castellanos, il loro pressing, è stato fondamentale per sporcare la loro costruzione. Bravissimo anche Isaksen a sfruttare le situazioni a favore e a propiziare l’espulsione che ha stroncato la partita. Occhio, che loro sono bravi. Noi l’abbiamo resa veramente facile, ma è tutto merito nostro. Nella ripresa gli spagnoli avevano paura della goleada. Mentalità, atteggiamento: tutte le cose che abbiamo apprezzato fino a poche settimane fa ieri le abbiamo riviste. La Lazio ha dei primi tempi fantastici, di altissimo livello. Penso anche a Inter e Atalanta, al netto dei risultati. Questa squadra meriterebbe di giocare in Champions così. Ora ci temono tutti

TAVARES – Peccato per Nuno Tavares, dalla dinamica non vorrei avesse un problema all’adduttore. Se fai gli esami a 48 ore è per vedere e quantificare il danno