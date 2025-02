Gregucci: «Il Var ieri doveva intervenire e non lo ha fatto: posso giustificare l’arbitro per questo motivo, ma...»

Condividi via email

Le parole di Gregucci sulle polemiche arbitrali emerse dopo la sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio

Sulla sfida tra Inter e Lazio ecco l’analisi di Gregucci ai microfoni di Radiosei.

PAROLE- «La somma fa il totale: nelle decisioni Var siamo ultimi, mentre nelle valutazioni contro, primi. Il Var ieri doveva intervenire e non lo ha fatto: posso giustificare l’arbitro perché dalla sua visuale non poteva vedere quando partiva il colpo di Arnautovic, ma coloro che sono al Var dovevano intervenire. Si deve andare nelle sedi opportune e perorare questa causa, ci sta penalizzando. Aggiungo poi che l’arbitro non può ammonire Isaksen davanti ai suoi occhi »