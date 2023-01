Gregucci su Lazio-Fiorentina: «Facciamo fatica a fare il salto di qualità»

L’ex giocatore Angelo Gregucci ha parlato della partita tra Lazio e Fiorentina, commentando la prestazione dei biancocelesti. Le sue parole

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex biancoceleste Angelo Gregucci ha commentato la sfida all’Olimpico tra Lazio e Fiorentina. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Quella di ieri non è stata una prestazione eccelsa. Per quello che riguarda il campo è stato un punto guadagnato. Rimango dell’idea che facciamo fatica a fare il salto di qualità ma la classifica è buona e, tolto il Napoli, i problemi ce li hanno tutti. Abbiamo avuto la sfortuna di incontrare la Fiorentina che sta recuperando giocatori e che con gli stessi elementi ha fatto ottime cose, quindi ci prendiamo questo punto. Ciro deve essere recuperato, non so quanto ieri avesse di autonomia. Ieri era il più scaltro ad attaccare la profondità, avrei immaginato Ciro che rientrava piano piano, ma ha riconosciuto quello che era l’atteggiamento della squadra. Se ieri avesse fatto quel gol in diagonale lo stadio sarebbe venuto giù. Le prossime partite si giocheranno ogni 3 giorni e avremo bisogno di tutta la rosa a disposizione. Marcos Antonio si vede che vuole spaccare il mondo. L’atteggiamento di chi è subentrato è stato buono, ma anche di coloro che hanno iniziato dal primo minuto»