Gregucci: «Cancellieri e Gila bisogna aspettarli e farli maturare»

L’ex giocatore della Lazio ha commentato la vittoria di ieri sera dei biancocelesti in Europa League contro il Midtjylland

Ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato Angelo Gregucci, il quale ha commentato la vittoria della Lazio soffermandosi in particolare su Cancellieri e Gila.

CANCELLIERI– : «Io avrei un po’ di pazienza con questo ragazzo. L’allenatore lo mette alla prova per capire quale può essere la soluzione migliore. Quando andiamo a sostituire un attaccante come Immobile è complicato per le caratteristiche che il giocatore ha. E’ un ragazzo che ha bisogno di collaudo ma nella sua posizione ha fatto due tre ripartenze buone. E’ un 2002 e ha bisogno di tempo»

GILA – : «Ha commesso un errore in costruzione ma anche lui è un ragazzo che ha bisogno di tempo. Diamo tempo a questi ragazzi di crescere un po’ alla volta»

RISULTATO IMPORTANTISSIMO – : «La prima luce è il risultato importantissimo. Questo è un girone che si è messo in un modo particolare, noi e lo Sturm siamo quelli che hanno la differenza reti in negativo al contrario di Feyenoord e Midtjylland. L’approccio non è stato dei migliori, poi nella seconda parte del primo tempo ci siamo ripresi. Nel secondo tempo allo stesso modo la Lazio non è ripartita benissimo ma c’è una costante: i cambi. Chi entra cambia le partite»