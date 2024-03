Gregucci avvisa la Lazio: «Martedì in Coppa sarà una gara totalmente diversa con la Juve»

Gregucci, l’ex biancoceleste si proietta alla gara di Coppa Italia e rilascia a tal proposito queste dichiarazioni: le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio alla vigilia di Lazio-Juve di Coppa Italia, è intervenuto Angelo Gregucci il quale sulla partita di coppa si esprime cosi

PAROLE – Sarri ha un pensiero forte riguardo il calcio da tanti anni ed è orgoglioso della sua idea di calcio, ha vinto e non contempla che l’esterno basso abbia la fascia libera. Tudor ha un altra concezione del calcio. Lo spartito di Sarri è bel definito, quello di Tudor no. La partita di ieri non mi è piaciuta, la Juve ha fatto una gara conservativa perché aveva tanti uomini fuori. Ovviamente questa è la Lazio di Tudor e quindi il gioco è diverso. Sarri ha fatto un buon percorso alla Lazio poi ovviamente aveva chiesto delle cose che non gli sono state date e per la sua concezione di gioco è un problema

Con la Juventus sarà una partita diversa in coppa, con gli stessi interpreti da parte della Lazio mentre la Juve potrebbe cambiare qualcosa. La Coppa è importante perché finisci con un titolo e non con zero titoli come diceva qualcuno. Il derby è una partita assolutamente diversa si dice sbagliando che nel derby vince la favorita ma io non la penso così