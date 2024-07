Greenwood Lazio, De Zerbi: «É un campione, ma non è ancora INGAGGIATO, non c’è molto da dire. ACCUSE? Ecco cosa penso»

Le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, su Mason Greenwood: l’inglese è un obiettivo di mercato conteso con la Lazio

Roberto De Zerbi, nella conferenza stampa di presentazione al Marsiglia ha parlato anche di Mason Greewood, obiettivo dell’OM, ma anche del calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole sulla trattativa e sulle accuse a suo carico (poi ritirate).

«Non è stato ancora ingaggiato quindi non c’è molto da dire. È un campione, un giocatore di livello internazionale. Non so cosa sia successo in passato, non mi concentro sulla sua privacy. Quando un giocatore firma per la società lo considero mio figlio e anche se potessi tirargli l’orecchio in privato, lo difenderò pubblicamente. I miei giocatori sono come i miei figli»