Greenwood Lazio, i biancocelesti non RILANCIANO! Solo QUESTA ipotesi può sbloccare l’affare

Greenwood-Lazio, i biancocelesti hanno deciso di non rilanciare rispetto all’offerta presentata: può accadere solo in un caso

Come riferito da Il Messaggero, resta in stallo nel calciomercato Lazio la trattativa che potrebbe clamorosamente portare Mason Greenwood a Formello. Nonostante il forte inserimento del Marsiglia di De Zerbi infatti, Lotito ha deciso di non rilanciare rispetto all’offerta già presentata, ovvero 20 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Per permettere al patron biancoceleste di rilanciare servirebbe la partenza di uno tra Castellanos e Immobile, ipotesi al momento non probabile nonostante l’interesse del Girona per l’argentino. Prossimi giorni decisivi.