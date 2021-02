Gravina: «Vorrei una riforma qualitativa e non quantitativa dei campionati. Su Mancini…»

La versione del presidente della FIGC Gabriele Gravina sulla riapertura degli stadi ai vaccinati e sul rinnovo di contratto d Roberto Mancini

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a La Verità in cui ha fatto il punto sulla situazione del calcio italiano. Ecco le sue parole.

RIFORMA CAMPIONATI – «Propongo una riforma qualitativa e non quantitativa dei campionati. Dobbiamo ripensare a nuovi perimetri, sia del professionismo che del dilettantismo; il vecchio schema non regge più. Serve una maggiore valorizzazione della Serie A e allo stesso tempo riconoscere mission chiare per la B, che è esposta ad un eccessivo turnover di squadre ogni anno tra promozioni e retrocessioni (quasi il 40%). La Lega Pro deve diventare il campionato della formazione. Senza formule algebriche, sarà la qualità a stabilire il numero».

NAZIONALE – «Con Roberto Mancini abbiamo un rapporto ottimo, sta facendo grandi cose e la Figc lo supporta in tutto. La Nazionale è tornata ad essere l’oggetto del desiderio degli italiani, ma anche dei calciatori che vestono