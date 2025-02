Grassadonia: «Ecco che partita mi aspetto domani contro il Como da parte della mia squadra»

Grassadonia, il tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida con il Como rilascia alcune dichiarazioni sulla partita e non solo: ecco le sue parole

PAROLE – La squadra sta bene perché la prestazione (contro la Juve) è stata tanto importante. Dispiace non aver raggiunto la qualificazione perché la squadra lo avrebbe ampiamente meritato, soprattutto nel bilancio delle due partite. Non siamo stati assolutamente contenti di quello che è stato poi l’andamento della gara per chi l’ha condotta perché siamo stati penalizzati. Ma si guarda avanti: adesso c’è quest’altra sfida importante. Sono stati giorni in cui siamo stati insieme. Abbiamo fatto tante sedute video che sicuramente, vista poi la vicinanza della partita di domani, non ci ha permesso di lavorare tanto in campo, ma abbiamo lavorato tanto al video e siamo convinti domani di fare una grande partita

Como? È assolutamente una partita importante per noi perché dobbiamo, anche dal punto di vista mentale, diventare una squadra importante. Quindi non dobbiamo avere cali di tensione, abbiamo una posizione in classifica da consolidare per quanto riguarda la griglia al play out. È una partita tosta, ma vogliamo giocare da Lazio

Possibilità di arrivare tra le prime 5? Abbiamo perso tanti punti per strada, ma ripeto: fa parte di questo percorso di crescita. Anche giovedì contro la Juve…ci manca ancora qualcosa dal punto di vista dell’attenzione, della malizia e della cattiveria perché quella è una partita che devi assolutamente portare a casa e passare il turno, però ci teniamo la prestazione e la mentalità. Adesso dobbiamo vivere giornata dopo giornata, fare queste due partite al massimo, a partire da domani, e poi tireremo le somme