Grassadonia: «Il Como? È una sfida determinante, affrontiamo una squadra spigolosa che fa un certo tipo di calcio»

Grassadonia, l’allenatore delle biancocelesti rilascia alcune considerazioni in prossimità della partita delle aquile contro il Como

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, ha parlato Grassadonia il quale alla vigilia della sfida della Lazio Women contro il Como rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – È una sfida determinante, affrontiamo una squadra spigolosa che fa un certo tipo di calcio diretto. Abbiamo analizzato le gare precedenti, sappiamo i pro e i contro. Dobbiamo essere bravi dal punto di vista di approccio alla gara, le situazioni le abbiamo studiate

Cerchiamo sempre di fare la partita, ma analizzando le gare che abbiamo fatto col Como abbiamo visto che hanno segnato due gol su due rinvii e su rigore. Gol abbastanza rocamboleschi, ma sappiamo le caratteristiche del Como e soprattutto sulle palle inattive. Dobbiamo farne tesoro, fare noi la partita e metterle in difficoltà

Siamo contate, abbiamo tante defezioni per infortunio però i malanni stagionali. Abbiamo con noi quattro ragazze della Primavera, si allenano con noi in sei ma è un problema che abbiamo avuto tutto l’anno per scelta societaria di non allargare la rosa eccessivamente. Chi scenderà in campo e chi subentrerà dovrà farsi trovare pronta perché la società valuta attentamente e trarrà giudizi su di noi che dovranno essere positivi fino in fondo

Io ragiono sempre al plurale, ho un grande staff e una società col ds Pinzani molto presente. La società trarrà un bilancio personale e dobbiamo meritarci la Lazio, le ragazze sono responsabili e molto mature. Dobbiamo cercare di arrivare all’obiettivo con le difficoltà che abbiamo dal punto di vista numerico, col Napoli in tante hanno giocato fuori ruolo. Lo faranno anche domani, ma la mentalità e lo spirito deve essere di guerriere fino in fondo