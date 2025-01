Grassadonia Lazio Women: «Oggi perfette, un test di valore dopo gli ultimi ko; e su Goldoni dico questo...»

Le parole di Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, dopo la vittoria delle biancocelesti contro la Fiorentina

Gianluca Grassadonia ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria della Lazio Women contro la Fiorentina, la seconda consecutiva in campionato dopo il Napoli. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «I rigori? Sono purtroppo una costante nostra, dispiace ma soprattutto per loro. Non la chiudi e la partita si può riaprire perché queste sono squadre importanti, toste, di esperienza e qualità. Brave però le mie ragazze che hanno tenuto botta fino alla fine. Dobbiamo blindare questa stagione adesso, abbiamo ancora un’occasione in Coppa Italia con la Juve perché la partita non è finita. Loro lo sanno, ne abbiamo parlato a inizio settimana. Questa per noi era una partita importante, un test di valore per testarci. Siamo caduti in maniera brutta a Sassuolo, abbiamo toccato il fondo e siamo ripartiti».

MODULO – «Lavoriamo sullo stato di forma delle giocatrici, sulla squadra avversaria. I numeri lasciano il tempo che trovano. Questa squadra lavora tanto bene durante la settimana, con tanti sacrifici e i frutti si stanno vedendo. La società ci tiene tanto, ci segue con grande attenzione e dobbiamo ripagare la fiducia della società».

COME É ANDATA LA PARTITA – «Oggi la squadra è stata perfetta nella fase di non possesso, ha tenuto sempre botta. I sei mesi di lavoro che la squadra ha fatto sono evidenti, adesso dobbiamo blindare la stagione e continuare a crescere perché la Lazio vuole tornare in alto».

GOLDONI DECISIVA – «Tutte sono decisive, ma è chiaro che poi spesso abbiamo giocato con due centrocampisti in mezzo perché ci sono equilibri che devi mantenere. Cerchiamo sempre di fare la partita e di non subirla mai, sia in casa sia fuori casa. È chiaro che su questi equilibri si lavora, come ho sempre detto loro bisogna lavorare in maniera seria e dura perché quando arriva il momento lo devi sfruttare. Questo vale per tutte, vedi Castiello. L’ho sostituita solo perché ammonita. Tutte sul pezzo e sulla corda, chi starà meglio giocherà».