Grassadonia: «Faccio i complimenti alle ragazze, non era facile...»

Grassadonia, il tecnico di Lazio Women ha parlato alla luce della vittoria contro il Cesena ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio

Non poteva che essere un esordio migliore per Grassadonia alla Lazio, che grazie alla vittoria contro il Cesena conquista la promozione di categoria. Ai microfoni dei canali del club il tecnico biancoceleste rilascia queste parole

PAROLE – Innanzitutto complimenti alle ragazze. Non era semplice per un discorso mentale perché la sconfitta con il Napoli ha pesato sulla settimana che abbiamo trascorso. Ma la squadra ha lavorato bene, è stata brava a restare in partire, ha saputo soffrire.

Abbiamo incontrato una squadra altamente motivata, ho visto la partita d’andata in questa settimana e ho visto una squadra impostata bene, organizzata e con qualità importanti. Faccio i complimenti alle ragazze perché da un punto di vista mentale hanno risposto bene e hanno portato a casa il guizzo decisivo