Gran Galà del Calcio italiano, altro premio in casa Lazio: riconoscimento per Provedel

Gran Galà del Calcio che vede un altro premiato in casa Lazio oltre il Presidente Claudio Lotito. Un giocatore è stato scelto come migliore nel suo ruolo

La presentazione della 13esima edizione del Gran Galà del Calcio italiano per la stagione 2023/2024, si è svolta questa mattina presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina. Claudio Lotito, lunedì 18 novembre, sarà premiato come miglior presidente italiano della scorsa Serie A.

In casa Lazio però non sarà l’unico a ricevere un riconoscimento, infatti anche Ivan Provedel riceverà il titolo di miglior portiere italiano per la stagione 2023/2024.