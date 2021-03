Gran Galà del Calcio Aic 2021 LIVE: la premiazione in diretta

Torna il Gran Galà del Calcio Aic, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno. La diretta LIVE

Torna il Gran Galà del Calcio AIC, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. La tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti AIC, relativi alla scorsa stagione calcistica. Una serata di spettacolo che, come da tradizione, vedrà la presenza di tutti i migliori protagonisti della passata stagione calcistica, premiati sulla base delle preferenze espresse da una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, C.T. ed ex C.T. della Nazionale, ma soprattutto dai calciatori e dalle calciatrici della Serie A che, meglio di chiunque altro, possono votare per colleghi e colleghe con cui si sono confrontati direttamente in campo.

Gran Galà del calcio Aic 2021 LIVE:

Aggiornamenti a partire dalle 19.30

Gran Galà del calcio Aic, i candidati:

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Donnarumma, Handanovic e Szczesny

DIFENSORI: Acerbi, Bonucci, Cuadrado, Stefan De Vrij, Di Lorenzo, Gosens, Hateboer, Theo Hernandez e Koulibaly

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Barella, Bentancur, Gomez, Kulusevski, Locatelli, Luis Alberto, Milinkovic Savic e Pjanic

ATTACCANTI: Dybala, Ibrahimovic, Ilicic, Immobile, Lukaku e Cristiano Ronaldo

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Baldi, Giuliani e Schroffenegger

DIFENSORI: Agard, Bartoli, Boattin, Fusetti, Gama, Guagni, Salvai, Sembrant e Tortelli

CENTROCAMPISTI: Andressa Alves da Silva, Caruso, Cernoia, Galli, Giugliano, Mascarello, Parisi, Prugna e Simonetti

ATTACCANTI: Bonansea, Bonetti, Giacinti, Girelli, Polli e Sabatino

ALLENATORE:

Roberto De Zerbi

Gian Piero Gasperini

Simone Inzaghi

ARBITRO:

Gianpaolo Calvarese

Daniele Orsato

Gianluca Rocchi

SQUADRA DELL’ANNO