Gosens Lazio, occasione di MERCATO da tenere d’occhio: i dettagli sulla possibile situazione dell’esterno tedesco

Come riporta l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, sono tanti i nomi che circolano in orbita Lazio per quanto riguarda il prossimo mercato.

Tra tutti quello di Robin Gosens, ex giocatore dell’Inter, ad oggi in forza all’Union Berlino. Il tedesco potrebbe lasciare il club a fine anno, visto anche la possibile retrocessione del club tedesco. Da monitorare l’evoluzione della situazione.