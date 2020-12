Gomez, tra le pretendenti anche la Lazio: filtra un nuovo interesse

Il Papu Gomez è finito nel mirino di varie big: tra queste c’è anche la Lazio. I biancocelesti potrebbero farsi avanti per gennaio

La rottura tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez potrebbe spingere via da Bergamo il giocatore argentino, che a gennaio potrebbe dire addio all’Atalanta. Tantissime le squadre che si sarebbero già fatte avanti: tra queste ci sarebbe anche la Lazio.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, ci sono forti Inter, Milan e Napoli, ma non solo. Nelle ultime ore è filtrato un nuovo interesse biancoceleste, già in passato sulle tracce del giocatore.