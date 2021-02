Gomez boom! Il primo gol del Papu al Siviglia è un capolavoro

Nel giorno in cui l’Atalanta viene rimontata dal Torino sopra di 3 gol, Gomez incanta con un sinistro chirurgico dai 30 metri

I bergamaschi questa sera avranno sicuramente dato un’occhiata a Siviglia, stadio Sanchez Pizjuan. Gli andalusi scendono in campo contro il Getafe per il sorpasso ai danni del Barcellona. Al 57′ c’è spazio anche per il Papu Gomez, che esattamente mezzora dopo regala lampi di classe (e un pizzico di nostalgia ai tifosi dell’Atalanta). Sinistro telecomandato all’incrocio e gol del 2-0. Prima perla iberica per l’argentino, e che perla.