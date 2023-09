Gol Vlahovic in Juve Lazio: svelato l’audio sul controllo di Mckennie! Ultime

Gol Vlahovic in Juve Lazio, è stato finalmente svelato l’audio tra arbitro e VAR sul controllo di Mckennie: la ricostruzione

Sull’edizione odierna de La Stampa, viene svelato l’audio tra arbitro e Var in Juve–Lazio in occasione del primo gol di Vlahovic, con le polemiche scoppiate successivamente per il presunto pallone non trattenuto in campo da McKennie.

ASSISTENTE: buona buona

SALA VAR: possibile pallone fuori

ARBITRO A UN GIOCATORE: porta rispetto, non fare gesti. Se è fuori lo chiamo, dobbiamo gaurdare se è uscita

SALA VAR: devo controllare il pallone, sembra al limite. Dammi le altre camere. No, non c’è evidenza, il gol è regolare