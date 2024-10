Gol Pedro, lo spagnolo ENTRA e porta in VANTAGGIO la Lazio: si RIPETE dopo la rete in Europa League contro il Nizza

Entra in campo, al posto del non brillantissimo Isaksen, e lascia subito il segno. Pedro porta in vantaggio la Lazio contro l’Empoli con un altro gol bellissimo dopo quello di giovedì in Europa League contro il Nizza. Di seguito il video della rete:

⚽️GOAL🇮🇹 | Lazio 2-1 Empoli | Pedropic.twitter.com/R1S6fA88Yq — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 6, 2024

Manca ormai poco alla fine del match dell’Olimpico ed i biancocelesti sono in vantaggio di 2-1.