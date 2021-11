Gol Immobile, il solito Ciro abbatte altri record all’Olimpico

Lazio Salernitana, è il solito Immobile a sbloccare il risultato: ogni gol, sempre più nella storia biancoceleste

Un altro gol per Ciro Immobile. Ormai è entrato di prepotenza nella storia della Lazio, ma sfrutta ogni gara per ribadire la sua supremazia. Non poteva quindi che essere lui a sbloccare la gara dell’Olimpico contro la Salernitana. Filtrante di Felipe Anderson per Milinkovic che raccoglie palla a ridosso della linea di fondo e scarica al centro, spiovente di Pedro e finalizzazione del numero 17.

Re Ciro, con lo scettro in mano e la corona in testa, batte Belec e diventa il primo giocatore biancoceleste ad andare in doppia cifra in sei stagioni, consecutive, in Serie A. La rete, inoltre, è la numero 100 tra le mura casalinghe e la numero 200 considerando tutti i campionati in cui ha militato.