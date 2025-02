Gol Arnautovic, Pistocchi ne è sicuro: «Mandas è posizionato bene nel momento in cui Arnautovic tira e quindi...»

Gol Arnautovic, il giornalista alla luce della partita di ieri sera analizza il match e si sofferma in particolare sul gol del calciatore svizzero

Ad aver fatto discutere durante il match di ieri sera tra Inter e Lazio, è stata la rete di Arnautovic con la quale la formazione di Inzaghi è riuscita ad andare in vantaggio ai danni dei biancocelesti. Alla luce di quanto accaduto sui social Pistocchi smorza cosi le polemiche

GOL ARNAUTOVIC – A proposito del gol di Arnautovic in Inter-Lazio, ribadisco un concetto molto chiaro espresso dal regolamento: la posizione del giocatore in fuorigioco diventa attiva se ostruisce chiaramente la linea di visione del portiere. Ora, non c’entra proprio niente la traiettoria del pallone () ma cosa accade nel momento in cui Arnautovic calcia: dalle immagini si vede Mandas sporgersi sulla dx di De Vrij ma nel dopo gara non è resa stata disponibile una immagine da retro porta che dimostrasse l’impatto visivo sul portiere della Lazio. Vede partire la palla (gol regolare) oppure no (gol irregolare)? Da questa immagine, sembra che Mandas sia posizionato in modo da vedere chi calcia e la palla. Tutto il resto sono chiacchiere da bar