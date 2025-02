Gol Arnautovic, il commento di Cesari: «Il VAR doveva essere più presente»

L’ex arbitro della Serie A ha commentato la regolarità del gol realizzato da Arnautovic nella gara di Coppa Italia contro la Lazio

Al termine della gara di Coppa Italia tra Inter e Lazio, l’ex arbitro della Serie A Graziano Cesari ha commentato così la rete messa a segno da Arnautovic.

SUL GOL – « Il portiere della Lazio ha i piedi un po’ lontano dalla linea di porta, ma vede il pallone colpito da Arnautovic? Dalle immagini si vede che c’è uno spostamento laterale, si sporge per vedere oltre De Vrij. Io avrei preferito che il Var fosse stato più presente. Doveva dire “vieni a vederlo, per te è valido o no?”. La sensazione che ho è che non se ne siano neanche accorti. Il gol è bello quindi il Var non è intervenuto»