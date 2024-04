Giuntoli avvisa la Lazio: «Vogliamo la finale di Coppa Italia e vincerla, sul mercato dico questo» - Lazio News 24

Giuntoli Lazio, il dirigente bianconero nel pre partita con il Torino aveva parlato cosi riguardo la coppa Italia e il mercato

Nel pre partita del derby con il Torino, ai microfoni di Dazn interviene Giuntoli il quale fa il punto sulla situazione della Juventus che si ricollega alla Lazio, visto che c’è in palio una finale di Coppa Italia e poi il club bianconero segue Anderson e Zaccagni

OBIETTIVI – Siamo molto concentrati sul presente, perchè comunque all’inizio dell’anno, con la proprietà, la società, il mister, ci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea con quello che volevamo fare, andando avanti in Coppa Italia, cercando di centrare la finale di Coppa Italia, cercando anche di vincerla, cercando di arrivare in Champions League, cercando di valorizzare tanti ragazzi, abbassando i costi

MERCATO – Col mister abbiamo parlato di tanti calciatori per il futuro, ma in questo momento non possiamo fare chissà quali piani, perchè il nostro budget sarà determinato dall’entrata in Champions e quello ci determinerà tante cose. Sarà determinato da qualche vendita, se riusciremo a farla, se non riusciremo a farla, ci sono troppe varabili adesso purtroppo per pianificare il futuro della Juventus. Io capisco, ma siamo arrivati a una situazione delicata, stiamo ripartendo e ci vuole un po’ di pazienza