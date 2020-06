Giudice Sportivo, tre giornate a Skriniar. Settima sanzione per Milinkovic

I provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la ventisettesima giornata di campionato: settima sanzione per Milinkovic

Al termine della ventisettesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni relative ai provvedimenti disciplinari e alle squalifiche per il prossimo turno.

Per quanto concerne i biancocelesti si segnalano la settima sanzione per Milinkovic e la seconda per Pratic. La Fiorentina, prossima avversaria della Lazio, dovrà fare a meno di Chiesa e Caceres entrambi squalificati. Stangata di tre giornate per Skriniar, reo di aver offeso l’arbitro e di aver pronunciato una bestemmia dopo l’espulsione. Squalifica di un turno anche per Jantko ( Sampdoria).

Gianlorenzo Di Pinto