Giudice sportivo, squalifica di un turno e ammenda per Stankovic

Il giudice sportivo ha emesso il suo verdetto riguardo Stankovic espulso ieri sera per proteste durante Torino-Sampdoria

Non è un momento facile per la Sampdoria, e la sconfitta di ieri sera complica ancor di più la risalita in classifica. Il giudice sportivo inoltre, ha emesso il suo verdetto riguardo l’espulsione di Stankovic, che dovrà scontare un turno di squalifica e dovrà pagare un ammenda.

«Squalifica e ammenda di 5000 euro per Dejan Stankovic per avere, al 15° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara parole irrispettose»