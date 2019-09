Giudice sportivo: seconda ammonizione per Acerbi. Sanzionati altri tre laziali

E’ stato appena diramato sul sito ufficiale della Lega il comunicato del giudice sportivo relativo alla seconda giornata di campionato

E’ stato appena pubblicato sul sito ufficiale della Lega Serie A il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per la seconda giornata di campionato. Francesco Acerbi, che aveva rimediato l’ammonizione anche contro la Sampdoria, ha replicato nel derby contro la Roma, ottenendo un altro cartellino giallo. Gli altri sanzionati della formazione di Simone Inzaghi, sono stati Radu, Luiz Felipe ed Immobile. L’unico squalificato per il terzo turno di campionato sarà Vieira della Sampdoria, che ha rimediato un rosso diretto per un brutto fallo su Peluso del Sassuolo.