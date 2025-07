Guendouzi Lazio, il francese dichiara amore ai biancocelesti: ecco cosa ha detto alla società

Guendouzi Lazio, nonostante la clausola rescissoria il francese ha voluto rassicurare la società: ecco il messaggio del suo entourage

Il Corriere dello Sport riporta una notizia rassicurante per i tifosi della Lazio: Matteo Guendouzi intende rimanere a Formello. Il suo entourage ha fatto sapere che il centrocampista francese, nonostante le incertezze che circondano il club biancoceleste a causa dei problemi finanziari (violazione di tre parametri e blocco del mercato in entrata), è distante da qualsiasi tentazione. Guendouzi non ha intenzione di attivare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro e, al momento, non ci sono stati approcci concreti da parte di club inglesi come Aston Villa o Newcastle, che pure in passato lo avevano sondato.

La sua volontà di restare è un segnale forte, considerando che in Premier League, tra il 2018 e il 2020 con l’Arsenal, si era già fatto notare per personalità e qualità. Ora, a 26 anni, Guendouzi ha raggiunto la piena maturità atletica e tecnica, diventando un centrocampista di livello internazionale. Con Rovella, ha formato una cerniera mediana che poche squadre in Serie A potevano permettersi. Per mister Sarri, perdere uno dei due sarebbe una “sciagura” tecnica. Guendouzi, nell’ultima stagione, è stato un vero punto fermo, meritandosi l’appellativo di “mezza squadra” e collezionando 37 presenze da titolare in campionato. Il suo attaccamento all’ambiente biancoceleste è tale da aver scelto la Lazio due anni fa senza privilegiare l’aspetto economico, innamorandosi della città e della squadra, come testimonia persino il suo recente matrimonio a Villa Miani. Il suo desiderio è un adeguamento dell’ingaggio, ma Lotito non potrà accontentarlo nell’immediato. Il ritorno di Sarri, a cui è molto legato, funziona comunque da deterrente, e la mancanza di coppe europee non sembra più una preoccupazione. Se dovessero arrivare “proposte indecenti”, spetterà a Formello resistere per trattenere il suo gioiello.