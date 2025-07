Lazio: un mercato in salita, tra cessioni necessarie e giovani promesse

Lazio, necessita di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi: se la società vuole bloccare i big, ecco invece i possibili partenti tra i giovani

Il mercato della Lazio si presenta come una “Via Crucis dei sogni spezzati” per i tifosi, bloccato in entrata. Un doppio arenamento che costringe la società a concentrarsi sull’alleggerimento della rosa per abbassare il monte ingaggi e rientrare sotto la soglia dell’80% tra costo allargato del lavoro e ricavi. L’unica operazione in uscita rapida finora è stata la cessione di Tchaouna al Burnley per 15 milioni di euro, un giovane Under 21 francese con potenziale e mercato.

Tra i vendibili, il Corriere dello Sport segnala Cancellieri (23 anni), richiesto da club di Serie A che lottano per la salvezza, con il Cagliari in prima fila. Il giocatore vorrebbe giocarsi una chance con Sarri come ala, ma dovrà competere con Noslin, in bilico tra la prova d’appello e l’addio. C’è posto solo per uno nel 4-3-3 del tecnico. Danilo Cataldi rimarrà, salvo sorprese, potenziale vice Guendouzi. Il giovane Floriani Mussolini è richiesto da Watford, Udinese e Cremonese; i primi due lo comprerebbero, ma la Lazio vuole una clausola di recompra, mentre la Cremonese opterebbe per un prestito con riscatto e controriscatto. Il suo staff punta a definire il futuro del ragazzo entro metà luglio. Altri giovani come Marcos Antonio (riscatto nel 2026 dal San Paolo), Diego Gonzalez (in prestito all’Atlas), Artistico (tra Spezia e Salernitana), Saná Fernandes (rientrato dal NAC Breda), Bertini e Ruggeri (cercano squadra) e Filipe Bordon (al Sudtirol in prestito con riscatto e controriscatto) completano il quadro delle uscite minori, essenziali per sfoltire la rosa e alleggerire il bilancio.