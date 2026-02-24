Giudice sportivo Lazio, arriva il verdetto dopo la 26a giornata! I dettagli

Giudice sportivo Lazio, arriva il verdetto sui biancocelesti dopo la conclusione della 26a giornata di Serie A. I dettagli

La 26ª giornata di Serie A va in archivio, ma lascia in dote alla Lazio una situazione disciplinare da monitorare con estrema attenzione. In seguito alla sfida combattuta contro il Cagliari, le decisioni ufficiali hanno delineato il quadro dei provvedimenti che graveranno sulla rosa biancoceleste nelle prossime settimane di campionato.

Ultimissime Lazio LIVE: il futuro di Romagnoli e la richiesta di Lotito alla squadra

Giudice Sportivo: il verdetto per Pellegrini e Provstgaard

Il comunicato ufficiale emesso dal Giudice Sportivo ha confermato i provvedimenti disciplinari nati durante l’ultimo match. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti due difensori della formazione capitolina, entrambi sanzionati per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Come riportato nella nota ufficiale della Lega Serie A, i cartellini gialli estratti durante la gara sono stati regolarmente omologati, aggiornando così il computo delle sanzioni stagionali per i singoli calciatori coinvolti.

Sesta sanzione per Pellegrini dopo il Giudice Sportivo

Tra i provvedimenti più rilevanti spicca quello ai danni di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro ha incassato la sua sesta ammonizione in questo campionato. Secondo quanto stabilito dal Giudice Sportivo, il calciatore entra in una fase delicata della gestione cartellini: pur non essendo ancora scattata la squalifica, il numero di sanzioni accumulate lo avvicina pericolosamente a un nuovo stop forzato, imponendo cautela nei prossimi interventi difensivi.

Provstgaard e la nota del Giudice Sportivo

Discorso diverso per Oliver Provstgaard Nielsen, per il quale è arrivata la seconda sanzione stagionale. Il giovane difensore danese, finito anch’egli nel mirino del Giudice Sportivo, prosegue il suo percorso di adattamento al calcio italiano, sebbene debba ora gestire con maggiore malizia i falli tattici. Per la Lazio, avere entrambi i giocatori a disposizione per la prossima sfida è una buona notizia, ma resta l’obbligo di una gestione disciplinare impeccabile per evitare emergenze in vista dei big match primaverili.