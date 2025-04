Giudice Sportivo, arriva la decisione su Conte e Inzaghi: tutti i dettagli

Nelle ultime ore è arrivata la nota ufficiale del Giudice Sportivo in merito alle squalifiche dei due allenatori di Napoli e Inter

Pochi istanti fa è stata diramata la nota ufficiale del Giudice Sportivo in merito alle squalifiche che sono state inflitte a Simone Inzaghi e Antonio Conte, che dovranno scontare una giornata.

L’allenatore dell’Inter per il rosso ricevuto contro l’Udinese e l’allenatore del Napoli per essere stato ammonito al termine di Napoli–Milan e in quanto era diffidato, non potrà essere presente sulla panchina del club partenopeo per la prossima sfida.