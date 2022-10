Giudice Sportivo, graziato Karsdorp: il testa a testa con Irrati non viene sanzionato

Giudice Sportivo, Roma graziata: il testa a testa di Karsdorp con Irrati non è stato sanzionato, come se nulla fosse successo

Come di consueto, archiviati tutti gli impegni della Serie A, il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sue decisioni (e relative sanzioni). Mentre la Lazio registra l’entrata in diffida di Milinkovic, viene graziata la Roma in vista del derby: la Curva Sud ha rimediato solo una multa per i cori contro i tifosi del Napoli mentre a Karsdorp non è stata inflitta alcuna sanzione.

Il giocatore, durante il match contro i partenopei, si è reso protagonista di uno scontro testa a testa con l’arbitro Irrati: il video con le immagini sconcertanti, però, ha destato solo stupore e indignazione. A chi si aspettava una maxi squalifica, infatti, il Giudice Sportivo ha risposto con il nulla.